Почти всюду солнечно и жарко, но местами пройдут дожди: погода в Югре 15 июня 2026 года

Фото: Типичный Ханты-Мансийск

В понедельник, 15 июня, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +26...+31 градуса.

В Ханты-Мансийске до полудня солнечно, после переменная облачность и без осадков. Ветер восточный 3-7 метров в секунду. Утром +23 градуса, днем +28 градусов, вечером +20 градусов.

В Сургуте солнечно и без осадков. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Сейчас +25 градусов, днем +30 градусов, вечером +20 градусов.

В Нижневартовске преимущественно солнечно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 2-5 метров в секунду. Утром +23 градуса, днем +27 градусов, вечером +18 градусов.

В Нефтеюганске переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-6 метров в секунду. Утром +25 градусов, днем +29 градусов, вечером +20 градусов.

В Когалыме солнечно и без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 1-8 метров в секунду. Утром на термометре +25 градусов, днем +29 градусов, вечером +18 градусов.

В Нягани переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-8 метров в секунду. Утром +19 градусов, днем +28 градусов, вечером +21 градус.

В Мегионе солнечно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 2-7 метров в секунду. Сейчас +24 градуса, днем +29 градусов, вечером +19 градусов.

В Радужном солнечно и без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 2-7 метров в секунду. Утром +26 градусов. Днем +28 градусов. Вечером +17 градусов.

В Лангепасе солнечно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 2-6 метров в секунду. Утром +24 градуса. Днем +29 градусов. Вечером +18 градусов.

В Лянторе солнечно. без осадков. Ветер восточный 2-6 метров в секунду. Утром +25 градуса, днем +29 градусов. Вечером +21 градус.

В Урае переменная облачность, дожди с грозами. Ветер восточный, юго-восточный, северо-восточный 1-9 метров в секунду. Утром +20 градусов. Днем +26 градусов. Вечером +20 градусов.

В Белоярском переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-9 метров в секунду. Сейчас +21 граду, днем +27 градусов, вечером +19 градусов.

В Пыть-Яхе переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-6 метров в секунду. Утром +26 градусов, днем +20 градусов, вечером +20 градусов.

В Югорске переменная облачность, дожди с грозами. Ветер северо-восточный, восточный 2-10 метров в секунду. Сейчас +21 градусов. Днем +26 градусов. Вечером +20 градусов.

В Покачах солнечно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 2-8 метров в секунду. Сейчас +23 градуса, днем +29 градусов, вечером +19 градусов.

В Советском переменная облачность, дожди. Ветер восточный 2-10 метров в секунду. Сейчас +21 градус. Днем +26 градусов. Вечером +20 градусов.