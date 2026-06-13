Коляски и велосипеды в подъезде — риск и штраф: в Урае прошли масштабные рейды

Фото: УМВД России по Югре

В Урае провели масштабные рейды, в ходе которых полицейские, сотрудники МЧС, представители управляющей компании и городской администрации объединились, чтобы снизить риски краж и напомнить горожанам о правилах пожарной безопасности.

Инспекторы тщательно обследовали многоквартирные дома: смотрели, не захламлены ли подъезды и лестничные клетки, насколько надёжно хранится личное имущество жильцов и соблюдаются ли противопожарные нормы в местах общего пользования.

Особое внимание уделили привычке оставлять в подъездах коляски, велосипеды, самокаты и другие вещи. Жителям подробно объяснили: такие «складские зоны» не только становятся лёгкой добычей для воров, но и серьёзно нарушают правила пожарной безопасности — за это предусмотрена административная ответственность по статье 20.4 КоАП РФ.

Чтобы избежать неприятностей и обезопасить себя и соседей, людям посоветовали убирать личные вещи в квартиры либо использовать для хранения специально отведённые места — подвалы, кладовые, велопарковки.

Отдельно полицейские побеседовали с теми, кто оставляет транспорт без присмотра во дворах. Такие разговоры нужны не только для профилактики краж, но и чтобы повысить правовую грамотность горожан.

Как отметили в УМВД России по Югре, рейды получились не карательными, а по-настоящему разъяснительными — люди получили чёткие рекомендации, как защитить своё имущество и не подвергать риску себя и соседей.

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