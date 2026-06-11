В Сургуте установят почти 50 новых автобусных остановок

Фото: ОМЕДИА!

Из бюджета Сургута выделены 114 миллионов рублей на закупку новых, современных автобусных павильонов. Всего до 30 сентября в городе будет установлено 46 остановок.

По данным Стройкомплекса Югры, павильоны выполнены в едином стиле и оборудованы для комфортного ожидания транспорта в любое время года. Внутри остановок появятся инфракрасные обогреватели и информационные табло для отслеживания движения автобусов. Они будут освещены и снабжены видеокамерами. Камеры с ночной съёмкой подключат к системе «Безопасный город».

В администрации Сургута отметили, что решение о замене конкретного остановочного пункта принимают в зависимости от пассажиропотока. В первую очередь павильоны появятся там, где ежедневно проходит больше всего людей или на площадках, где раньше их не было вовсе.

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