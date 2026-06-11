Пенсионерам из Лангепаса вернут украденные мошенниками 500 тысяч рублей

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Аферисты в очередной раз развели на деньги пенсионеров из Лангепаса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Они убедили северян перевести сбережения на безопасный указанный ими счет. Пенсионеры так и сделали – и лишились более 475 тысяч рублей. После того, как остались без денег, югорчане прозрели и написали заявление в полицию. В итоге, мошенников никто не нашел, но зато нашли людей, чьи счета использовали аферисты. Им и придется возместить весь нанесенный ущерб.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, проверка по обращению двух пенсионеров из Лангепаса о защите их прав в связи с хищением денег показала, что с ними действительно связались неизвестные лица и убедили перевести им деньги на счета.

По данному факту были возбуждены уголовные дела. Выяснилось, что деньги поступили на банковские счета жителей Московской области. Прокуратура направила в суд иски о взыскании с владельцев счетов в пользу пенсионеров суммы неосновательного обогащения на сумму более более 475 тысяч рублей. Иск удовлетворен.

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