В Берёзово специалисты завершают строительство котельной

Фото: департамент ЖКХ и энергетики Югры

В городском поселке Берёзово продолжается строительство блочно-модульной котельной мощностью 7,8 МВт. На сегодня объект готов на 78%. Планируется, что котельная уже в этом году сможет обеспечивать теплом северян. Все необходимые материалы и оборудование уже завезены на площадку, что позволяет не отставать от графика. Об этом сообщает департамент ЖКХ и энергетики Югры.

По данным ведомства, сейчас подрядчик завершил основные строительно-монтажные работы. Уже проведен монтаж систем газоснабжения, электроснабжения и охранно-пожарной сигнализации. В настоящее время строители занимаются благоустройством прилегающей территории.

Новая котельная станет важным объектом коммунальной инфраструктуры в Берёзово. После ввода в эксплуатацию она повысит надежность теплоснабжения в поселке и обеспечит стабильную работу системы в отопительный период.

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