Замдиректора магазина из Югры оштрафовали на 100 тысяч рублей за мелкое присвоение

Фото: суды Югры

Сургутский районный суд вынес приговор по уголовному делу о хищении имущества магазина в отношении замдиректора торговой точки.

По данным «Судов Югры», женщина являлась заместителем директора магазина. Будучи материально ответственным лицом она присвоила товар на сумму 4 389 рублей. На суде женщина раскаялась и признала свою вину. Однако суд оказался суров, за мелкое хищение сургутянке назначили очень крупный штраф, который пойдет в доход государства. Ей нужно выплатить 100 тысяч рублей.

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