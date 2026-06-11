Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июня 2026 4:59

Замдиректора магазина из Югры оштрафовали на 100 тысяч рублей за мелкое присвоение

За мелкое присвоение замдиректор магазина из Югры заплатит 100 тысяч рублей
Нина БАРИНОВА
Фото: суды Югры

Фото: суды Югры

Сургутский районный суд вынес приговор по уголовному делу о хищении имущества магазина в отношении замдиректора торговой точки.

По данным «Судов Югры», женщина являлась заместителем директора магазина. Будучи материально ответственным лицом она присвоила товар на сумму 4 389 рублей. На суде женщина раскаялась и признала свою вину. Однако суд оказался суров, за мелкое хищение сургутянке назначили очень крупный штраф, который пойдет в доход государства. Ей нужно выплатить 100 тысяч рублей.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.