В Нижневартовске мальчик на велосипеде угодил под колеса «китайца»

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок, произошло 10 июня в Нижневартовске.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 18:00 36-летняя женщина за рулем автомобиля Changan сбила 8-летнего велосипедиста, который проезжал нерегулируемый пешеходный переход на велосипеде. Ребенок получил травмы.

- Сев за руль велосипеда, вы считаетесь водителем и должны соблюдать все правила дорожного движения, быть предельно внимательными, а главное, прежде чем выехать на дорогу на велосипеде, вам нужно освоить технику вождения, и не забывать про защитную экипировку! Она поможет избежать серьезных травм. Велосипедистам также следует быть внимательными, при пересечении проезжей части необходимо спешиться и вести свой транспорт рядом с собой, - напомнили в ведомстве.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы, в том числе 1 ребенок. Задержано 9 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 105 водителей.

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