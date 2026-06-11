Дожди и грозы идут который день: погода в Югре 11 июня 2026 года

Фото: Типичный краб Нижневартовск

В четверг, 11 июня, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +26...+31 градуса, в отдельных районах +19...+24 градуса.

В Ханты-Мансийске до полудня солнечно, после переменная облачность,с дождями и грозой. Ветер восточный, юго-восточный 1-10 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +25...+27 градусов, вечером +17 градусов.

В Сургуте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-9 метров в секунду. Сейчас +24 градуса, днем +27...+29 градусов, вечером +21 градус.

В Нижневартовске переменная облачность, слабый дождь. Ветер юго-западный, западный, южный, юго-восточный 2-6 метров в секунду. Утром +25 градусов, днем +27 градусов, вечером +20 градусов.

В Нефтеюганске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, южный 3-8 метров в секунду. Утром +23 градуса, днем +26...+29 градусов, вечером +19 градусов.

В Когалыме переменная облачность, вечером возможен слабый дождь. Ветер юго-восточный, южный 1-10 метров в секунду. Утром на термометре +26 градусов, днем +29 градусов, вечером +20 градусов.

В Нягани переменная облачность, дожди. Ветер восточный, северо-восточный 2-8 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +25 градусов, вечером +19 градусов.

В Мегионе переменная облачность, слабый дождь. Ветер юго-западный, южный, юго-восточный 2-8 метров в секунду. Сейчас +26 градусов, днем +29 градусов, вечером +21 градус.

В Радужном переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2-7 метров в секунду. Утром +27 градусов. Днем +29 градусов. Вечером +20 градусов.

В Лангепасе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный 2-8 метров в секунду. Утром +25 градусов. Днем +29 градусов. Вечером +20 градусов.

В Лянторе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Утром +23 градуса, днем +28 градусов. Вечером +21 градус.

В Урае переменная облачность, дожди с грозами, к ночи туман. Ветер восточный, юго-восточный 1-8 метров в секунду. Утром +18 градусов. Днем +23 градуса. Вечером +17 градусов.

В Белоярском переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, восточный, северный, северо-восточный 1-7 метров в секунду. Сейчас +21 градус. Днем +25 градусов, вечером +19 градусов.

В Пыть-Яхе переменная облачность, слабый дождь. Ветер юго-восточный, восточный, южный 2-9 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +29 градусов, вечером +19 градусов.

В Югорске переменная облачность, сильные дожди с грозами. Ветер восточный, северо-восточный 2-8 метров в секунду. Сейчас +19 градусов. Днем +23 градуса. Вечером +18 градусов.

В Покачах переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, юго-западный, южный 1-7 метров в секунду. Сейчас +25 градусов, днем +29 градусов, вечером +21 градус.

В Советском переменная облачность, сильные дожди с грозами дожди. Ветер восточный, северо-восточный 2-8 метров в секунду. Сейчас +20 градусов. Днем +23 градуса. Вечером +18 градусов.