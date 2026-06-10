Югорчанка прописала знакомую и теперь должна государству 100 тысяч рублей

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Жительница Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуждена за фиктивную регистрацию осуждена за фиктивную прописку своей знакомой в квартире.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, 26-летняя югорчанка в сентябре 2025 года прописала в своей квартире женщину, у которой нет никакого гражданства. Жила подруга совсем в другом месте. Для создания формальных оснований для нахождения её знакомой на территории России югорчанка предоставила в орган миграционного учета ложные сведения о фактическом месте проживания последней. В итоге женщина признана виновной в фиктивной регистрации лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении Российской Федерации.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

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