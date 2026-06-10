У двух жителей Югры за пьяную езду конфисковали автомобили

Фото: Суды Югры

Советский районный суд вынес приговоры водителям, которые катались пьяными за рулем. Их автомобили уйдут в доход государства. Ранее югорчане уже были осуждены за это же правонарушение, но отделались штрафами и лишением прав. Наука не пошла им на пользу.

По данным «Судов Югры», суд по первому приговору в доход государства конфисковал автомобиль марки «Рено», который принадлежал супруге осужденного и относящийся к совместной собственности. По второму приговору конфискован «ВАЗ 21074», который принадлежит осужденному.

Отметим, что в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре уже более 10 водителей лишились по суду своих автомобилей за повторное вождение в нетрезвом виде.

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