Вартовчанина осудят за передачу своей банковской карты неизвестным

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Молодой житель Нижневартовска дал доступ мошенникам к своей банковской карты. По ней прошли несколько сот тысяч рублей, которые были потом сняты. Установить лицо, которое совершило преступление, не удалось, поэтому отвечать перед законом будет только югорчанин.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, 22-летний житель Нижневартовска обвиняется в неправомерном обороте средств платежей. В ноябре 2025 года обвиняемый за деньги передал свою банковскую карту с пин-кодом неизвестному. По карте были проведены незаконные финансовые операции на сумму 400 тысяч рублей, которые впоследствии переведены и обналичены неизвестным.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.