Водитель из Нефтеюганска вновь попался пьяным за рулем

Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей за пьяную езду Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Нефтеюганске осудят водителя, который ранее уже был замечен в нетрезвом состоянии за рулем своего автомобиля. На этот раз административкой он не отделается.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, 33-летний нефтеюганец стал фигурантом уголовного дела по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. В январе 2026 года инспекторы ДПС остановили автомобиль Hyundai, за рулем которого находился мужчина с явными признаками опьянения. Водитель подул в трубочку и прибор пропикал 0,768 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе.

Вскоре выяснилось, что ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей за пьяную езду. Тогда суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на полтора года. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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