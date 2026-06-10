Трех жителей Сургута осудят за групповое мошенничество

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Трое жителей Сургута предстанут перед судом за мошенничество при оформлении кредитной карты.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, в августе 2024 года сургутяне, находясь в здании аэропорта Сургута оформляли кредитные продукты одного из банков. Троица воспользовалась паспортными и анкетными данными клиента и подала заявку на получение кредитной карты. Когда на кредитку поступили деньги, злоумышленники сняли перевели на один из счетов подельника. Нанесен ущерб банку на сумму 20 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для рассмотрения по существу.

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