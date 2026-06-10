За поддельные права в Югре осудили омского водителя

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осужден 47-летний водитель из Омской области за использование поддельного водительского удостоверения. Мужчину признали виновным в подделке, изготовлении или обороте поддельных документов.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в феврале 2026 года на 843 м километре автодороги «Тюмень - Ханты Мансийск» сотрудники полиции остановили грузовую цистерну. При проверке документов водитель предъявил инспектору поддельное водительское удостоверение. Документ вызвал сомнение и был изъят, а затем направлен на экспертизу, которая подтвердила подделку.

Выяснилось, что в июле 2024 года омич через интернет связался с неизвестным посредником и за 40 000 рублей купил права. Для изготовления подделки он отправил фото и личные данные.

На следствии мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде трех месяцев ограничения свободы.

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