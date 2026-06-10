Из аэропорта Сургута открыты прямые рейсы в Ереван

Вылеты осуществляются по средам Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С июня авиакомпания Utair начала выполнять полеты в столицу Армении - Ереван из Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Первый рейс состоялся сегодня, 10 июня. Следующий будет уже 17 июня. По данным пресс-службы авиакомпании, рейсы осуществляются по средам. Стоимость билета эконом-класса стартует от 21 148 тысяч рублей. В стоимость входит ручная кладь до 5 килограммов без багажа.

Вылеты из Сургута осуществляются в 19:20. Из Еревана борт отправляется в 09:50. Время в пути нахождение в пути составляет всего 4 часа 35 минут.

Перевозить пассажиров будут надежные Boeing 737-800. Число посадочных мест - до 189 пассажиров.

Кроме того, в летнем сезоне эта же авиакомпания увеличила число рейсов в Ереван из Тюмени до двух раз в неделю, а также продолжает выполнять полеты в столицу Армении из Москвы.

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