Энергетики повысили надежность электроснабжения двух нефтяных месторождений в Югре

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В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре завершен плановый ремонт высоковольтной подстанции, которая обеспечивает электроснабжение инфраструктуры Даниловского и Северо-Даниловского месторождений нефти. Стоимость работ составила порядка 2,8 млн рублей.

Специалисты «Россети Тюмень» провели комплексное техническое обслуживание более 70 единиц оборудования питающего центра. Отремонтировали два силовых трансформатора общей мощностью 50 МВА, семь выключателей 35 кВ и четыре шинных моста различного класса напряжения. Кроме того, энергетики обновили два трансформаторных разъединителя 35 кВ. Плановые мероприятия завершились высоковольтными испытаниями, результаты которых подтвердили высокие эксплуатационные характеристики оборудования.

Выполненные работы повысили надежность электроснабжения двух месторождений Шаимской группы, с освоения которой в 1960 году началось развитие нефтяной промышленности Западной Сибири.

Добавим, что компания «Россети Тюмень» непрерывно совершенствует функционирование электросетевого комплекса ХМАО-Югры.