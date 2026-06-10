Наркоманку из Лангепаса отправили в колонию на 3 года, чтобы вылечить

В итоге суд отменил условное осуждение наркоше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Наркоманка из Лангепаса много лет страдает от зависимости и делает невыносимой жизнь окружающих ее людей. 36-летняя тетка уже получила условный срок за наркотики, но избавиться от болезненной тяги не смогла или не захотела. Суд воспринял это как уклонение от лечения пагубного пристрастия и отправил ее в колонию.

По данным «Судов Югры», по приговору от 15 октября 2025 года наркоманке назначили лишение свободы условно с установлением испытательного срока 2 года 6 месяцев. За этот период дамочка должна была очухаться: вылечиться. устроиться на работу и прочее. Но вместо этого, югорчанка продолжила гулеванить. Ее не раз предупреждали, что срок может из условного стать реальным, но наркоманку это не пугало.

В итоге суд отменил условное осуждение наркоше и для отбывания лишения свободы направил ее в колонию общего режима на 3 года.

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