В Сургуте реконструируют канализационный коллектор, который обслуживает 3500 жителей

Фото: администрация Сургута

В Сургуте подрядчик начал строительно-монтажные работы на магистральном напорном коллекторе протяженностью почти 6 километров, который отводит стоки от КНС-3 до района мехколонны №114.

В настоящее время уже проложены четыре нитки трубопровода общей длиной 520 метров через участок сети, проходящий под рекой Чёрная. Специалисты перенесут часть коммуникаций на более узкий участок реки. Это упростит его эксплуатацию и обслуживание. Завершить работы по контракту планируется до середины декабря 2026 года.

В Стройкомплексе Югры рассказали, что коллектор был построен и введён в эксплуатацию в 1999 году. Реконструкция объекта повысит надёжность системы водоотведения и позволит подключить к централизованной канализации ориентировочно 3500 человек из поселков Таёжный и Дорожный, а также аэропорт Сургута. После завершения работ коллектор планируют подключат к Северо-Западному району Сургута.

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