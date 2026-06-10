Душил шнуром, бил и угрожал расправой: жителя Нягани отправили в тюрьму на 6,3 лет

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Конфликт между парочкой возник в ноябре 2025 года. Будучи сильно пьяным 35-летний житель Нягани жестоко избил свою сожительницу, а потом пытался задушить ее шнуром от фена и угрожал убить.

Позже, уже в конце ноября 2025 года в кафе «Фортуна» вновь пьяный вдрызг няганец из ревности к сожительнице напал на 44-летнего мужчину. Он схватил с соседнего столика бутылку, разбил ее и ударил этой розочкой соперника в лицо и в шею. Бедолага получил тяжкий вред здоровью. Но убить мужчину ревнивец не смог, так как его скрутили посетители кафе. После преступника передали полицейским.

Суд приговорил агрессора к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу потерпевшего с него взыскана компенсация морального вреда в размере 1 000 000 рублей.

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