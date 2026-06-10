Суд Лангепаса оштрафовал мужчину за демонстрацию нацистской символики

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Лангепасский городской суд оштрафовал 23-летнего местного жителя за картинку в социальных сетях. какую именно сумму взыщут с югорчанина, не указывается.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, полицейские прочитали комментарий, который оставил в соцсетях молодой человек из Лангепаса. под постом, размещенном в открытом доступе в сети Интернет, где была изображена нацистская символика. В отношении югорчанина полицейскими был составлен протокол по статье «Публичное демонстрирование экстремистской символики». Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа. Незаконный контент уже удален.

Полиция предупреждает: повторное распространение материалов, направленных на возбуждение ненависти или вражды по признакам пола, расы, национальности влечёт уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет.

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