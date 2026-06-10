Власти расширили возможности использования Югорского семейного капитала

Фото: правительство Югры

Изменение коснулись части земельного участка, на котором планируется строительство жилого дома. Ранее возможность направления средств Югорского семейного капитала на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке для ведения садоводства уже была предусмотрена региональным законодательством.

Сейчас власти уточнили вид земельного участка, на котором возможно строительство жилого дома.

- На текущем этапе конкретизировали наименование вида земельного участка - земельный участок для ведения гражданами садоводства для собственных нужд, – сообщили в правительстве Югры.

За разъяснениями и за подачей заявления на использование средств югорского материнского капитала необходимо обращаться в Агентство социального благополучия населения Югры по месту жительства.

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