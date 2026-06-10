На озере в Нефтеюганске утонул 19-летний юноша

Тело парня еще не найдено Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Трагедия на воде произошла в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 9 июня. На озере утонул 19-летний парень. Его тело не найдено.

- На данный момент тело погибшего пока не обнаружено, поисковые работы продолжаются при помощи водолазов, – прокомментировали в «Центроспас-Югории».

Добавим, что в этот же день спасатели обнаружили тела двух мужчин, которые находились на моторной лодке, перевернувшейся в рее Обь в Октябрьском районе Югры.

Трагедия случилась еще 5 июня. В лодке, рассчитанной на 5 человек, находились восемь человек. Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при движении и эксплуатации водного транспорта. По данным межрегионального следственного управления на транспорте, пока найдены тела двух мужчин в возрасте 37 и 39 лет. Поиски ещё одного пассажира продолжаются.

Следственный комитет призывает жителей Югры быть внимательными и соблюдать правила безопасности на воде, так как их нарушение может привести к трагическим последствиям.

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