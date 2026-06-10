Новую лыжную базу устанавливают в поселке Сургутского района

Фото: Администрация Сургутского района

Новую лыжную утепленную базу из сип-панельных блоков общей площадью более 300 квадратных метров при районной школе олимпийского резерва возводят рядом с деревянным строением в поселке Белый Яр по улице Кедровой, 21. Уже осенью текущего года она будет полностью готова. Об этом в социальных сетях сообщает глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

- На площадке уже выполнено свайное основание и смонтирован каркас первого этажа. База будет представлять собой двухэтажное модульное здание площадью более 300 кв. м. Внутри оборудуют спортивный зал, раздевалки, тренерские комнаты, склад, зону выдачи инвентаря, санузлы. Предусмотрены террасы. Кроме того, в планах – устройство освещения лыжной трассы, что позволит проводить тренировки и соревнования в вечернее время, - рассказал Андрей Трубецкой.

По словам главы Сургутского района, само здание обойдется бюджету в 24 млн рублей, еще 5,1 млн рублей пойдут на покупку оборудования, мебели и тренажеров. Кроме того, 5,7 млн рублей направят на разработку проектно-сметной документации и монтаж освещения трассы.

В Сургутском районе в 2025 года была принята концепция лыжного спорта, в рамках которой началось обновление лыжных баз, включая реновацию зданий и покупку нового инвентаря.

- Первая блочно-модульная база открылась в январе 2026 года появилась в Солнечном. Объект в Белом Яре станет вторым и будет почти вдвое больше. Аналогичные базы возведут в Лянторе и других поселениях района, - сообщил Андрей Трубецкой.

Быстровозводимая конструкция здания будет соответствовать всем современным стандартам строительства.

- Мы учли то, что в Белом Яре и больше людей, и больше занимающихся, и больше проходимость самой лыжной базы. У нас лыжный спорт как спортивная подготовка развивается на базе спортивной школы олимпийского резерва. Наши лыжники - это постоянные участники сборной команды Югры. Есть кандидаты в сборную команду России, а также завоевывают медали, хорошие места на всероссийских и окружных первенствах. 6 человек на данный момент входят в состав сборной команды Югры. Всего же занимающихся именно по спортивной подготовке порядка 300 человек. Но если мы говорим про массовый спорт, то лыжи всегда были самым первым из самых популярных видов спорта в Сургутском районе, - рассказал о развитии лыжного спорта в районе начальник управления физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района Николай Жила.

Добавим, что более 83% жителей Сургутского района регулярно занимаются спортом. Данный показатель опережает цели госпрограммы к 2030 году, согласно которым в стране регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян.

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