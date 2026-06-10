Движение транспорта ограничат на две недели на мосту через Аган в Радужном

Фото: Госавтоинспекция Югры

Госавтоинспекция Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информирует водителей об ограничении транспорта на мосту через реку Аган на две недели с 25 июня. Причиной тому стали ремонтные работы.

- Ограничение движения по мосту через р. Аган на 6 км автомобильной дороги «Обход (объездная дорога) г. Радужный» автомобильного транспорта, в связи с ремонтными работами, в период с 25.06.2026 года на срок 14 дней, – говорится в сообщении.

Водителей просят заблаговременно продумать свой маршрут и следить за дорожными знаками.

Напомним, что с 15 по 28 июня на ночь перекрывают движение транспорта на мосту имени Валентина Солохина через реку Обь в районе города Сургута. Ежесуточно с 01:00 до 04:00 будет полностью перекрываться движение автотранспорта по мосту. Он расположен на автомобильной дороге Нефтеюганск – Сургут. Специалисты будут проводить работы по обследованию моста. У автомобилистов есть альтернативное движение по автомобильной дороге Южный обход города Сургута.

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