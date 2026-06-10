Жителей Покачей приглашают на субботник 11 июня

Фото: администрация города Покачи

Первый в этом году городской субботник состоится в городе Покачи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в четверг, 11 июня. Он пройдет на побережье озера Голубое, в рамках Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водоёмов «Вода России».

Администрация города приглашает всех неравнодушных горожан и любителей отдыха у воды на массовую уборку территории вокруг озера. Мэрия организует подвоз югорчан. специально для этого выделен автобус. Отъезд запланирован от ФСК «Сибиряк». Автобус отправляется в 13:45. Сам субботник начнется в 14 часов. Кроме того, покачевцам выдадут пакеты и перчатки для уборки прямо на месте проведения субботника. Добровольцам предлагают лишь удобно одеться.

Добавим, что участие во всероссийской акции «Вода России» ежегодно принимают тысячи жителей Югры. Локации обычно остаются те же, но в Нижневартовске думают их сменить на следующий год.

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