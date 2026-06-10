В Нижневартовске простятся с погибшим на СВО Антоном Поляковым

Фото: ЧП Нижневартовск. Происшествия

Похоронки продолжают лететь из зоны проведения специальной военной операции в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру. При выполнении боевого задания погиб житель Нижневартовска Антон Валерьевич Поляков. Тело бойца уже доставлено на родину для захоронения с боевыми почестями. Прощание состоится 11 июня.

- При выполнении боевой задачи в зоне проведения военной специальной операции Погиб наш сын, отец, брат, Поляков Антон Валерьевич 08.06.1986 г.р. Светлая память, помним, любим, гордимся наш родной, – написали родные Антона в «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Прощание с вартовчанином состоится в четверг, 11 июня, с 10:00 до 10:30 в похоронном доме «Белый Ангел».

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