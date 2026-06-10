Будут еще подтопления: Уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска поднялась еще на 6 см

Вода продолжает затапливать участки в Югре

На утро 10 июня уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска достиг 930 сантиметров. За сутки река поднялась еще на 6 сантиметров. До опасного явления осталось всего 50 сантиметров.

Ранее сообщалось, что Обь в Нижневартовске подтопила 14 дачных участков в пяти СОНТ. Сперва вода захватила четыре приусадебных участка в одном из дачных кооперативов сельского поселения Зайцева Речка. Затем еще 10 приусадебных участков оказались подтоплены в четырех дачных кооперативах Нижневартовска. В настоящее время угроза жизнедеятельности населения отсутствует.

По прогнозу МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, при дальнейшем подъеме уровня воды в реке Обь в районе Нижневартовска подтопленными окажутся еще три приусадебных участка в двух СОНТ.

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