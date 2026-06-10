В Ханты-Мансийске в гонках на обласах сразятся 270 спортсменов из 12 стран мира

Фото: пресс-служба губернатора Югры

В Ханты-Мансийске 27 и 28 июня состоится Кубок губернатора Югры по гребле на обласах. Состязания пройдут в пойме реки Горной, куда приедут 270 спортсменов, 20 из которых из Бангладеша, Ганы, Замбии, Ирана, Казахстана, Китая, Камеруна, Марокко, Туниса, Турции, Мали и России. гостей и участников ждет массовый старт, одиночные гонки, эстафета и командные заезды, а также насыщенная программа. Вход на мероприятие свободный.

В правительстве Югры призывают земляков поддержать своих спортсменов и стать свидетелем древнего обряда: перед стартом гребцы обращаются к духу воды Вит Хону. Эта традиция живет веками - ханты и манси благодарят стихию и просят удачи.

- Гонки - не единственное, ради чего стоит приехать. Этнокультурная программа познакомит с бытом, ремеслами и кухней народов Югры, – говорится в сообщении правительства Югры.

Добавим, что гребля на обласах - уникальный вид спорта, который активно развивают в регионе. Соревнования проводят уже 25 лет, а международный статус турнир получил в 2014 году.

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