В Югре паводок подтопил уже 14 приусадебных участков

Фото: администрация Нижневартовска

МЧС России по ХМАО-Югре к ночи выдало информацию о том, сколько участков подтоплены в результате паводка. Оказалось, что на 9 июня уже 14 приусадебных участков скрылись под водой. Дома югорчан пока не пострадали.

- Гидрологическая обстановка в округе развивается в соответствии с прогнозом и находится на контроле Главного управления МЧС России по Югре, – сообщили в ведомстве.

В настоящее время уже подтоплено 4 приусадебных участка в одном СОНТ Нижневартовского района в сельском поселении Зайцева Речка. Угрозы жизнедеятельности населения нет. Также подтоплено 10 приусадебных участков в четырех СОНТ города Нижневартовска. Угрозы домам пока нет. На 9 июня уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска составил 924 сантиметра, за сутки вода поднялась на 4 сантиметра.

В случае чрезвычайной ситуации югорчан просят незамедлительно обращаться по телефону экстренных служб - 112.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.