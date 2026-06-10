В Югре за сутки в 5 ДТП погиб 1 и пострадали 6 человек

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Госавтоинспекция Ханты-Мансийского автономного округа – Югры поделилась печальной статистикой по ДТП за сутки. Один человек погиб в ДТП с лосем. Еще 6 получили травмы различной степени тяжести. Всего произошло 5 ДТП. Кроме того, задержано 11 нетрезвых водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 22 водителя.

Так, 9 июня в 13:30 на 8 км автодороги «Подъезд к с. Тундрино» в Нефтеюганском районе 20-летний водитель за рулем автомобиля Audi на большой скорости вылетел с дороги в кювет. В результате ДТП его 16-летняя пассажирка получила травмы.

- Следует отметить, что малоопытный водитель (стаж вождения 1 год) неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости движения, – акцентировали в ведомстве.

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