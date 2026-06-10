Дожди, восточный ветер и до +32 градусов: погода в Югре 10 июня 2026 года

Фото: администрация Нижневартовского района

В среду, 10 июня, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность. По западной половине округа кратковременный дождь, местами сильный, по восточной половине преимущественно без осадков. В отдельных районах гроза. Ветер юго-восточный 7 - 12 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +22...+27 градусов, местами по западной половине округа до +12 градусов, по восточной до +32 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, после обеда дождь. Ветер восточный, юго-восточный 2-10 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +21...+23 градуса, вечером +17 градусов.

В Сургуте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 1-11 метров в секунду. Сейчас +26 градусов, днем +29...+30 градусов, вечером +22 градуса.

В Нижневартовске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 4-8 метров в секунду. Утром +25 градусов, днем +27...+28 градусов, вечером +21 градус.

В Нефтеюганске переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 1-11 метров в секунду. Утром +25 градусов, днем +29...+30 градусов, вечером +21 градус.

В Когалыме переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2-11 метров в секунду. Утром на термометре +27 градусов, днем +30 градусов, вечером +21 градус.

В Нягани пасмурно, после обеда дожди, гроза. Ветер северо-восточный, юго-восточный, восточный 3-12 метров в секунду. Утром +18 градусов, днем +21...+22 градуса, вечером +18 градусов.

В Мегионе переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-9 метров в секунду. Сейчас +27 градусов, днем +30 градусов, вечером +22 градуса.

В Радужном переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Утром +27 градусов. Днем +28 градусов. Вечером +20 градусов.

В Лангепасе переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2-7 метров в секунду. Утром +26 градусов. Днем +29...+30 градусов. Вечером +21 градус.

В Лянторе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный 1-11 метров в секунду. Утром +26 градусов, днем +29..+30 градусов. Вечером +22 градуса.

В Урае утром сильный дождь, пасмурно, днем переменная облачность, возможен слабый дождь, к ночи ясно и без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4-10 метров в секунду. Утром +17 градусов. Днем +23...+25 градусов. Вечером +18 градусов.

В Белоярском преимущественно облачно, к ночи небольшой дождь. Ветер восточный 2-10 метров в секунду. Сейчас +19 градусов. Днем +24 градуса, вечером +19 градусов.

В Пыть-Яхе переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, южный 3-11 метров в секунду. Утром +25 градусов, днем +29 градусов, вечером +21 градус.

В Югорске переменная облачность, дожди, которые прекратятся к вечеру. Ветер северо-восточный, восточный, юго-восточный 3-10 метров в секунду. Сейчас +15 градусов. Днем +18...+23 градуса. Вечером +17 градусов.

В Покачах переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго- восточный 3-10 метров в секунду. Сейчас +25 градусов, днем +30 градусов, вечером +22 градуса.

В Советском преимущественно переменная облачность, дожди, к ночи ясно и без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 метров в секунду. Сейчас +15 градусов. Днем +18...+23 градуса. Вечером +17 градусов.