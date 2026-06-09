Житель Сургута получил штраф в 250 тысяч рублей за прописку 7 иностранцев

Фото: Суды Югры

Штраф в 250 тысяч рублей и конфискация мобильного телефона. Такое решение вынес Сургутский районный суд в отношении местного жителя за постановку на учет семи иностранцев

По данным «Судов Югры», сургутянин в своей квартире прописал 7 иностранцев. При этом фактически предоставлять им жилье для проживания югорчанин не планировал. На суде мужчина признал свою вину. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей.

Для обеспечения исполнения приговора сохранен арест на счета осужденного в указанной сумме. Кроме того, в доход государства взысканы деньги за утраченный мобильный телефон, который являлся орудием совершения преступления. Штраф сургутянину следует уплатить в течение 60 дней иначе наказание может быть заменено на более строгое. Прописанные в квартире мигранты выписаны из квартиры и выдворены за пределы России.

Добавим, что с начала года Сургутским городским судом рассмотрено уже 11 уголовных дел в сфере нарушения миграционного законодательства.

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