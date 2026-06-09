В Нижневартовске две служебные овчарки ищут новый дом

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Ветераны кинологической службы из Нижневартовска в поисках нового дома и любящего хозяина. Немецкая овчарка Джина и бельгийская овчарка Зиба верно отслужили в Центре кинологической службы УМВД России по Нижневартовску. Теперь хвостатые нуждаются в спокойной старости.

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

- За годы верной службы эти четвероногие ветераны доказали свою преданность и надёжность. Собаки полностью здоровы, привиты и обладают отличными навыками, но главное их достоинство - доброе сердце, которому нужен уютный дом. Чтобы обеспечить достойную старость своим бывшим напарникам, полицейские тщательно проверяют условия проживания будущих владельцев и проводят личное собеседование с каждым кандидатом. Мы должны быть уверены, что новый хозяин сможет окружить питомцев любовью и заботой, – отметили в УМВД по ХМАО-Югре.

Овчарок передадут только в достойные руки совершенно бесплатно. Уточнить информацию о собаках можно по телефону: 8 (3466) 49-72-66.