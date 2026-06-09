Скрин с УМВД по ХМАО-Югре

Сотрудники подразделения уголовного розыска при полиции Нижневартовска вместе с коллегами из ФСБ по Тюменской области вычислили и задержали ранее не судимого 18-летнего студента местного вуза. Парень находил личную информацию о третьих лицах и передавал ее мошенникам, которые затем использовали ее для совершения преступлений.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, с ноября 2025 по май 2026 года парень скупал сим-карты, активировал их, после чего за деньги передавал кураторам коды, которые поступали на привязанные к ним номера абонентских телефонов. Сведения использовались аферистами, в том числе, для регистрации аккаунтов на сайтах и в мессенджерах, чтобы потом обманывать с них людей.

В Нижневартовске задержан студент, который сотрудничал с мошенниками Видео УМВД по ХМАО-Югре

Всего студент успел активировать для мошенников 52 сим-карты. При помощи 17 из них потом были совершены мошенничества в отношении жителей различных регионов России. Кроме того, он предоставлял кураторам реквизиты своих банковских карт и переводил поступавшие ему деньги на другие счета. Проще говоря – был посредником.

При обыске в квартире студента были обнаружены и изъяты 17 мобильных телефонов, планшетный компьютер, ноутбук, а также 68 неактивированных сим-карт различных операторов сотовой связи.

В отношении молодого человека возбуждены два уголовных дела. Расследование продолжается.

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