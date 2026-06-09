Скрин с видео ГИБДД Сургутского района

В ночь на 1 июня экипаж ДПС Сургутского района патрулировал автомобильную дорогу Сургут – Нижневартовск. В начале первого часа ночи на 34 м километре трассы к инспекторам обратился водитель автомобиля «Лада Приора», которые на «Ладе ПРиоре» вез свою жену из поселка Фёдоровский в роддом Сургута.

Инспекторы пересадили роженицу в патрульный автомобиль и повезли в больницу. Во время поездки они успокаивали взволнованную женщину. Стражи правопорядка включили проблесковые маячки и сирену, чтобы быстрее домчать до роддома.

Сотрудники Госавтоинспекции из Югры с мигалками привезли роженицу в роддом Видео ГИБДД Сургутского района

Женщина успели привезти в роддом до появления малыша и передали ее медикам. Вскоре на свет появился ребенок. Мама и малыш чувствуют себя замечательно. Инспекторы ДПС пришли на выписку с букетом цветов и поздравили семью с рождением малыша. Папа новорожденного поблагодарил полицейских за оперативную помощь и поддержку.

- Руководство и личный состав ОМВД России по Сургутскому району поздравляют семью с рождением ребёнка и желают маме и малышу крепкого здоровья, – сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

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