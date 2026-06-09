На «Самотлорские ночи» в Нижневартовске запустят дополнительные автобусы

Фото: Домтрансавто Нижневартовск

В первый день открытия масштабного фестиваля «Самотлорские ночи» 12 июня перевозчик «Домтрансавто Нижневартовск» запустит дополнительные рейсы. Речь идет о маршрутах №3, 10 и 16.

Так, маршрут №3 будет ориентирован на подвоз пассажиров в район старой части города. Автобусы отправляются от конечной остановки «ПАТП №2» в 23:00, 23:45, 00:30 (ориентировочное время прохождения через остановочный пункт «Хоккейный корт» – в 23:05, 23:50, 00:35).

Маршрут №10 доставит пассажиров в новые микрорайоны. Отправление рейсов запланировано от конечной остановки «ПАТП №2» в 23:00, 23:45, 00:30 (ориентировочное время прохождения через остановочный пункт «Хоккейный корт» – в 23:05, 23:50, 00:35).

Маршрут №16 отвезет всех желающих в сторону района МЖК. Отправление рейсов от конечной остановки «ПАТП №2» запланировано в 23:00, 23:45, 00:30 (ориентировочное время прохождения через остановочный пункт «Хоккейный корт» – в 23:05, 23:50, 00:35).

Добавим, что на открытие фестиваля билеты продали менее чем за один час. Хедлайнером мероприятия станет группа «Браво». Всего на различных площадках Нижневартовска выступят более 100 артистов, ожидаются концерты, мастер-классы и различные активности.

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