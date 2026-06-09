Юным бородачам из Нефтеюганска грозит срок за избиение подростков в торговом центре

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Потасовка в одном из торговых центров Нефтеюганска произошла в марте текущего года. Тогда двое 18-летних бородачей жестоко избили двух ребят, которым нет и 18 лет. Подростки получили серьезные травмы, а хулиганов задержали и закрыли в СИЗО.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, двое молодых людей 2007 года рождения обвиняются в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением насилия. О преступлении следователи узнали из соцсетей. Подростки были избиты толпой взрослых молодых людей по причине того, что один из пострадавших решил заступиться за девушку, к которой приставали наглые парни.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Вынесение приговора зачинщики драки будут ждать в СИЗО. За это преступление молодым мужчинам грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Нефтеюганске за взлом и проникновение и кражу в магазине осудят 3 подростков

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.