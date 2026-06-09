В ХМАО из-за паводка затопило 5 приусадебных участков

Фото: Типичный карб Нижневартовск

На утро 9 июня уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска достиг 924 сантиметров. Река за сутки поднялась еще на 4 сантиметра.

По данным Территориального центра анализа и прогноза угроз безопасности жизнедеятельности, в июне в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре может ожидаться неблагоприятная паводковая обстановка. В настоящее время дорога на Палиевские дачи в районе Нижневартовска затоплена уже более двух суток. Также вода затопила 5 приусадебных участков в трех СОНТ. При этом сами дома стоят пока на суше.

Если уровень воды в Оби поднимется выше нормы на 0,5-1,2 метра, на Иртыше - на 1,4-1,5 метра, на Вахе на 1,1 метра может затопить 897 земельных участков и 71 жилой дом, которые находятся на территории 17 населенных пунктов региона. Добавим, что экстренные службы еще в апреле готовы к «большой воде».

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