«Седая ночь» голосом Канье Уэста: как нейросети изменили музыкальные привычки югорчан

Фото: Евгений Поторочин

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Жители ХМАО всё активнее используют нейросети для создания музыки и обработки голоса. С начала 2026 года трафик на тематические сервисы вырос почти в 3 раза. Такие данные получили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Популярность ИИ-музыки растет вместе с интересом к нейрокаверам — перепевкам известных песен синтезированными голосами разных артистов. Один из ярких примеров — кавер на «Седую ночь» голосом Канье Уэста, который собрал 29 млн прослушиваний в Shazam.

Основная аудитория музыкальных нейросетей в Югре — абоненты 26-35 лет: на них приходится более 60% всего трафика. Еще около 16% активности обеспечивают пользователи 36–45 лет. Молодежь 14–25 лет занимает сравнительно небольшую долю по трафику (4%), но именно она чаще задает вирусные тренды.

Мужчины используют музыкальные нейросети заметно активнее женщин. На них приходится около 80% трафика и 82% общего времени в сервисах.

В целом по России самым популярным сервисом для генерации музыки остается Suno — на него приходится 73% аудитории. На втором месте — Vocal Remover, который помогает выделять вокал из треков для дальнейшего его использования в каверах, им пользуется около 20% аудитории. Замыкает тройку сервис Udio, создающий музыку на основе текстовых промтов, с долей около 3%. При этом быстрее всего растут сервисы для работы непосредственно с голосом и для создания AI-каверов.

Ещё один оператор связи — МегаФон — подтверждает интерес к музыкальным нейросетям. Наиболее популярными днями для работы с ИИ стали пятница и воскресенье. Как правило, трафик в эти дни на 18% выше среднедневных значений. Реже всего сервисами югорчане пользовались во вторник и среду.

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