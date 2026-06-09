Энергетики выполнили плановый ремонт ЛЭП в ХМАО-Югре

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Энергетики завершили плановый ремонт высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) протяженностью 89 километров. Линейный объект участвует в электроснабжении инфраструктуры Ватьеганского месторождения нефти и связывает Когалымский и Лангепасский энергоузлы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. На реализацию технических мероприятий «Россети Тюмень» направили более 3 млн рублей.

В ходе работ специалисты переставили 30-метровую опору ЛЭП на новый восьмисвайный железобетонный фундамент. Для большей грозоупорности энергообъекта установлены дополнительные вертикальные заземлители, поддерживающую спиральную арматуру, гасители вибрации и изоляторы из закаленного стекла. В ходе технических мероприятий применялись комплектующие отечественного производства.

Выполненный ремонт повысил надежность электроснабжения Ватьеганского месторождения, которое входит в число крупнейших в России по величине начальных извлекаемых запасов углеводородов. Напомним, системообразующая сетевая компания «Россети Тюмень» уделяет значительное внимание подготовке электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона к осенне-зимнему периоду.