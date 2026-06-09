В ХМАО горят леса на площади 350 га

Скрин с сайта Цифровая карта «Карта пожаров ХМАО»

На утро 9 июня в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре действуют пять лесных пожаров на общей площади 355,5 га. Они бушуют в Сургутском и Нижневартовском районах. Три возгорания локализованы на площади 348 га. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры.

В тушении лесных пожаров задействованы 75 человек, а также авиатехника для доставки работников к месту тушения. Угрозы населенных пунктам в настоящее время нет. Ландшафтные пожары отсутствуют.

Всего с начала года в регионе уже ликвидировали 25 ландшафтных возгораний на площади 1698,26 га и 49 лесных пожаров на площади 1814,26 га.

Исходя из данных информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров «Рослесхоз» (ИСДМ – Рослесхоз) на территории Югры отмечается пожарная опасность:

Первый класс: МР Белоярский, МР Березовский, МР Октябрьский, ГО Нягань, МР Советский, ГО Югорск, МР Кондинский, ГО Урай, ГО Радужный, МР Ханты – Мансийский, ГО Ханты – Мансийск;

Второй класс: МР Нижневартовский, ГО Мегион, ГО Нижневартовск, МР Сургутский, ГО Сургут;

Третий класс: МР Нефтеюганский, ГО Пыть-Ях, ГО Нефтеюганск, ГО Покачи, ГО Лангепас, ГО Когалым.

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