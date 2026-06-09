Подростка из Сургута осудят за пособничество мошенникам

Фото: СУ СК ПО ХМАО-Югре

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего студента из Сургута. Парня обвиняют в неправомерном обороте средств платежей. Проще говоря – студент искал владельцев банковских карт, для передачи реквизитов мошенникам за вознаграждение. Аферисты переводили на счете украденные у жертв деньги.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, в октябре 2025 года подросток в сети Интернет нашел объявление о возможности быстрого заработка. Он перешел по ссылке и начал в мессенджере переписку с незнакомцем, который предложил ему за деньги искать людей, готовых передавать третьим лицам свои банковские карты и доступ к банковским счетам. Сургутянин предложил своему одногруппнику принять участие в преступной схеме. Друг согласился и дал доступ к личному кабинету банка. Полученные данные были переданы мошенникам. Позже указанный банковский счет использовался для совершения переводов, полученных преступным путем.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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