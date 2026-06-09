В Югре в 2 ДТП пострадали 2 ребенка-пешехода

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

В минувшие сутки сразу двое детей угодили под колеса автомобилей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 17:45 в Нижневартовске 60-летний водитель за рулем автомобиля Suzuki», выезжая из жилой зоны, сбил 9-летнюю девочку, которая мчалась по тротуару на самокате.

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

В этот же вечер в Когалыме 33-летний водитель за рулем «Нива Шевроле» начал движение от дома и сбил двухлетнего мальчика. О состоянии детей ничего не сообщается.

Всего за прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции задержано 9 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 50 водителей.

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