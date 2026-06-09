В Нижневартовске на открытие фестиваля «Самотлорские ночи – 2026» проданы все билеты

Фото: афиша Нижневартовска

Одно из крупнейших культурных событий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры пройдет в Нижневартовске с 12 по 14 июня. Событие объединит более 100 мероприятий. На набережной Оби будут десятки различных площадок. Гостей ждут концерты, выставки, спортивные и семейные активности. Хедлайнером этого года станет популярная в 90-х группа «Браво». Афиши уже расклеены по всему городу.

Торжественное открытие мероприятия запланировано в КДЦ «Октябрь», который вмещает около 1300 гостей. Продажу билетов организаторы начали с 10 утра 8 июня и всего за 50 минут все билеты были проданы.

Тем, кто не попадет на открытие, не стоит отчаиваться. Они могут посещать музейные и творческие площадки, мастер-классы, интерактивные зоны и гастрономические локации под открытым небом. Три дня до позднего вечера вартовчанам будут доступны выступления творческих коллективов и вечерние музыкальные сеты. Особое внимание уделено семейному и молодежному формату: запланированы детские концерты, «Космическая игротека», спортивные активности и фестиваль уличных театров.

В 2025 году фестиваль «Самотлорские ночи» проходил в 50-й раз. Только на открытии было задействовано более 1600 артистов, это было одно из самых масштабных мероприятий за всю историю фестиваля с 1975 года. Мероприятие ежегодно посещают более 100 тысяч человек.

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