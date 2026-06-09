В Нефтеюганске высадят 140 тысяч цветов

Фото: соцсети Юрия Чекунова

В Нефтеюганске стартовали работы по озеленению мест общего пользования. Подрядчики высадят более 140 тысяч цветов. Скоро горожан будут радовать бархатцы, петунии, цинерария, кохия, агератум и другие. Об этом в своих соцсетях рассказал глава Нефтеюганска Юрий Чекунов.

Сперва подрядчик подготовил почву, подобрал и согласовал эскиз насаждений и начали высадку растений. Цветы появятся на 25 локациях в вазонах, дугах и подвесных конструкциях в виде ёлок. 11 клумб и цветников, в том числе узорные клумбы появятся на городском променаде. У здания городской администрации специалисты высаживают трёхцветные петунии в виде флага Российской Федерации.

- Работы ведутся в рамках заключённого контракта. Их завершат 30 июня. Приёмка работ состоится только после того, как цветы приживутся и начнут устойчивый рост. Подрядчик несёт полную ответственность за результат. Кроме того, контрактом предусмотрена и ежемесячная санитарная очистка цветников, – сказала глава города.

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