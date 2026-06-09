На реке Иртыш в Ханты-Мансийске выпустили молодь нельмы

Фото: пресс-служба губернатора Югры

В рамках телефестиваля «Спасти и сохранить» в Ханты-Мансийске состоялось традиционное мероприятие - выпуск мальков ценной северной породы рыбы нельмы.

По данным правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 2019 года в рамках проекта «Сохранение сибирского осетра» в реки Обь-Иртышского бассейна выпустили уже более 179 миллионов мальков ценных видов рыбы. Более 21 миллиона мальков – это сибирский осетр, который занесен в Красную Книгу. Еще 3 миллиона маленьких рыбок – это нельма семейства сиговых.

- Выпуск молоди ценных видов рыб — это не просто производственный процесс, это вклад в будущее наших рек и продовольственную безопасность страны. Символично, что сегодня мы делаем это вместе с участниками фестиваля «Спасти и сохранить». Такие мероприятия наглядно показывают результат большой работы рыбоводов и инспекторов рыбоохраны по сохранению природных богатств нашего края, - руководитель Нижнеобского ТУ Росрыболовства Иван Матаев.

Добавим, что маленькая нельма, выпущенная в Иртыш, была выращена специалистами с особой заботой.

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