Уснул за рулем: на трассе «Югра» водитель автокрана перевернул спецтехнику

Фото: Центр медицины катастроф Югры

Дорожно-транспортное происшествие с участием спецтехники произошло в минувшие выходные на 270 километре трассы «Югра».

По данным Центра медицины катастроф ХМАО-Югры, ночью 7 июня водитель «КАМАЗа» заснул за рулём. Автомобиль опрокинулся в кювет. Удивительно, но пострадавших нет.

- Водитель осмотрен - травм нет, состояние стабильное. Пациент оставлен на месте после наблюдения. Это тот самый случай, когда серьёзное ДТП обошлось без жертв, – добавили в Центре.

Всего за минувшие выходные в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре произошло 8 ДТП, в которых 14 человек получили травмы, в том числе 5 детей. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 34 нетрезвых водителя.

За выезд на полосу встречного движения привлечены 50 водителей и 64 - за нарушение правил перевозки детей.

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