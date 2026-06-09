Дистанция пути из Сургута не проводила вовремя ТО

Фото: Уральская транспортная прокуратура

За ненадлежащее содержание объектов электроэнергетики оштрафован руководитель Сургутской дистанции пути. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, проверка показала, что Сургутская дистанция электроснабжения не обеспечивала проведение технического обслуживания и профилактических работ оборудования. Эти мероприятия необходимы для безотказной работы опор, запирающих и заземляющих устройств, которые задействованы для бесперебойной работы железнодорожных составов. Владельцу дистанции внесено представление. После этого было организовано техническое обслуживание оборудования.

За допущенные нарушения по требованию прокурора виновное должностное лицо дистанции привлечено к дисциплинарной и административной ответственности по статье «Нарушение правил эксплуатации электроустановок».

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