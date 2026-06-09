Улицы Междуреченского отремонтируют до конца ноября

Фото: Северавтодор

В поселке городского типа Междуреченский Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подрядчик – филиал №6 ГК «Северавтодор» начал ремонт дорог.

Работы ведутся на участках улиц Дзержинского, Гагарина, Первомайской, Титова, Космонавтов, 60 лет ВЛКСМ и переулка Северянка. Общая протяженность ремонтируемых участков составит 3 620 метров.

Сперва дорожники выполнят фрезерование – снимут старый слой изношенного асфальтового покрытия на площади 25 161 квадратных метров. Затем они проведут устройство верхнего слоя покрытия на этой же площади. На ремонт потребуется 2 482 тонны асфальтобетонной смеси. Сдать последний объект подрядчик обязуется по контракту 30 ноября текущего года.

Водителей призывают к соблюдению правил дорожного движения и обращать внимание на дорожные знаки.

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