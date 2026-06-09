В Югорске пройдёт ярмарка-раздача животных «В добрые руки»

Фото: администрация Югорска

В Югорске в субботу, 13 июня, состоится зоозащитная ярмарка-раздача животных «В добрые руки». Акция направлена на возможность помочь хвостикам найти дом, а хозяину обрести верного друга.

- Если вы давно думали о питомце — приезжайте знакомиться. Если хотите помочь животным, которые пока живут в приюте - тоже приходите. На мероприятии будет организован сбор средств и необходимых вещей для подопечных приюта, – рассказали в администрации Югорска.

Горожан ждут в сквере «Северное сияние» на ярмарку-раздачу животных с 10:00 до 14:00. Также югорчане могут привести животных, для которых они ищут любящих хозяев.

Организаторы мероприятия с удовольствием примут от неравнодушных жителей пелёнки, сухой и влажный корма, крупы (рис, гречка, геркулес, макароны) и мясные консервы длительного хранения для обездоленных пушистиков.

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